Phân tích kỹ thuật Pudgy Penguins (PENGU) hôm nay
Biến động giá Pudgy Penguins (PENGU)
|Giá hiện tại
|24 giờ
|7 ngày
|30 ngày
|90 ngày
|$0.006379
|--
|+3.05%
|+0.86%
|-38.32%
AI phân tích Pudgy Penguins hàng ngày
Phân tích Pudgy Penguins 2026-07-29
- Dòng vốn rút ra mạnh: Trong 7 ngày qua, dòng vốn ròng rút ra vượt quá 3 triệu USDT, trong 24 giờ gần đây rút ra khoảng 420.000 USDT, cho thấy dòng vốn lớn đang liên tục rời đi, tạo áp lực rõ rệt lên giá coin.
- Tâm lý bán khống cao: Tỷ lệ phí funding hợp đồng âm (-0,0123%), tỷ lệ số lượng vị thế long/short đạt 5,9 (số người mở vị thế long chiếm 86%), nhà đầu tư nhỏ lẻ cực kỳ lạc quan nhưng phí funding bị đảo ngược, ám chỉ rủi ro điều chỉnh giá cao.
- Phân tích kỹ thuật suy yếu: Chỉ số KDJ khung thời gian 4 giờ có giá trị J ở mức thấp (khoảng 21), giá phá vỡ dưới đường trung bình động ngắn hạn, KDJ khung ngày cắt xuống, mô hình kỹ thuật cho thấy xu hướng ngắn hạn nghiêng về giảm.
Phân tích Pudgy Penguins 2026-07-28
- Phí funding hợp đồng cao: Tỷ lệ phí funding của PENGU là -0,0117%, cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế, tâm lý thị trường nghiêng về giảm giá, tạo áp lực giảm lên giá token.
- Dòng vốn liên tục rút ra: Dòng vốn ròng trong 7 ngày gần đây đạt khoảng -2,33 triệu USDT, và khối lượng mua chủ động trên hợp đồng chính thấp hơn khối lượng bán ở nhiều khung thời gian, cho thấy dòng tiền đang rời khỏi thị trường, gây tác động tiêu cực đến giá.
- Mất cân bằng tỷ lệ Long/Short: Tỷ lệ vị thế Long/Short trên nền tảng lên tới 6,38 (86,4% là Long), nhưng giá lại giảm 3,5%, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đáy ngược xu hướng đã bị kẹt; tỷ lệ vị thế của tài khoản Elite là 4,41 cho thấy các nhà đầu tư lớn đang mở vị thế Short ở vùng giá cao, khiến giá token trong ngắn hạn dễ giảm khó tăng.
Chỉ báo kỹ thuật Pudgy Penguins
Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Pudgy Penguins trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.
|Đường trung bình động:
|Trung lập
|Bán 7
|Trung lập 1
|Mua 6
|Chỉ báo kỹ thuật:
|Mua
|Bán 3
|Trung lập 2
|Mua 7
Tín hiệu thị trường Pudgy Penguins
Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.
Dòng vốn Pudgy Penguins
|Lịch sử
|Dòng tiền ròng vào
|Giá
|2026-08-09
|-$0.27 M
|0.01
|2026-08-08
|$0.80 M
|0.01
|2026-08-07
|$0.06 M
|0.01
|2026-08-06
|-$0.78 M
|0.01
|2026-08-05
|-$0.19 M
|0.01
Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.
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