Phân tích kỹ thuật Pudgy Penguins (PENGU) hôm nay Trang Phân tích Pudgy Penguins cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của PENGU. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Pudgy Penguins bên dưới. Đăng ký

Biến động giá Pudgy Penguins (PENGU) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $0.006379 -- +3.05% +0.86% -38.32%

AI phân tích Pudgy Penguins hàng ngày Phân tích PENGU 2026-07-29 Phân tích PENGU 2026-07-28 Phân tích Pudgy Penguins 2026-07-29 Dòng vốn rút ra mạnh : Trong 7 ngày qua, dòng vốn ròng rút ra vượt quá 3 triệu USDT, trong 24 giờ gần đây rút ra khoảng 420.000 USDT, cho thấy dòng vốn lớn đang liên tục rời đi, tạo áp lực rõ rệt lên giá coin.

: Trong 7 ngày qua, dòng vốn ròng rút ra vượt quá 3 triệu USDT, trong 24 giờ gần đây rút ra khoảng 420.000 USDT, cho thấy dòng vốn lớn đang liên tục rời đi, tạo áp lực rõ rệt lên giá coin. Tâm lý bán khống cao : Tỷ lệ phí funding hợp đồng âm (-0,0123%), tỷ lệ số lượng vị thế long/short đạt 5,9 (số người mở vị thế long chiếm 86%), nhà đầu tư nhỏ lẻ cực kỳ lạc quan nhưng phí funding bị đảo ngược, ám chỉ rủi ro điều chỉnh giá cao.

: Tỷ lệ phí funding hợp đồng âm (-0,0123%), tỷ lệ số lượng vị thế long/short đạt 5,9 (số người mở vị thế long chiếm 86%), nhà đầu tư nhỏ lẻ cực kỳ lạc quan nhưng phí funding bị đảo ngược, ám chỉ rủi ro điều chỉnh giá cao. Phân tích kỹ thuật suy yếu: Chỉ số KDJ khung thời gian 4 giờ có giá trị J ở mức thấp (khoảng 21), giá phá vỡ dưới đường trung bình động ngắn hạn, KDJ khung ngày cắt xuống, mô hình kỹ thuật cho thấy xu hướng ngắn hạn nghiêng về giảm. Dòng vốn rút ra mạnh : Trong 7 ngày qua, dòng vốn ròng rút ra vượt quá 3 triệu USDT, trong 24 giờ gần đây rút ra khoảng 420.000 USDT, cho thấy dòng vốn lớn đang liên tục rời đi, tạo áp lực rõ rệt lên giá coin.

: Trong 7 ngày qua, dòng vốn ròng rút ra vượt quá 3 triệu USDT, trong 24 giờ gần đây rút ra khoảng 420.000 USDT, cho thấy dòng vốn lớn đang liên tục rời đi, tạo áp lực rõ rệt lên giá coin. Tâm lý bán khống cao : Tỷ lệ phí funding hợp đồng âm (-0,0123%), tỷ lệ số lượng vị thế long/short đạt 5,9 (số người mở vị thế long chiếm 86%), nhà đầu tư nhỏ lẻ cực kỳ lạc quan nhưng phí funding bị đảo ngược, ám chỉ rủi ro điều chỉnh giá cao.

: Tỷ lệ phí funding hợp đồng âm (-0,0123%), tỷ lệ số lượng vị thế long/short đạt 5,9 (số người mở vị thế long chiếm 86%), nhà đầu tư nhỏ lẻ cực kỳ lạc quan nhưng phí funding bị đảo ngược, ám chỉ rủi ro điều chỉnh giá cao. Phân tích kỹ thuật suy yếu: Chỉ số KDJ khung thời gian 4 giờ có giá trị J ở mức thấp (khoảng 21), giá phá vỡ dưới đường trung bình động ngắn hạn, KDJ khung ngày cắt xuống, mô hình kỹ thuật cho thấy xu hướng ngắn hạn nghiêng về giảm. Phân tích Pudgy Penguins 2026-07-28 Phí funding hợp đồng cao : Tỷ lệ phí funding của PENGU là -0,0117%, cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế, tâm lý thị trường nghiêng về giảm giá, tạo áp lực giảm lên giá token.

: Tỷ lệ phí funding của PENGU là -0,0117%, cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế, tâm lý thị trường nghiêng về giảm giá, tạo áp lực giảm lên giá token. Dòng vốn liên tục rút ra : Dòng vốn ròng trong 7 ngày gần đây đạt khoảng -2,33 triệu USDT, và khối lượng mua chủ động trên hợp đồng chính thấp hơn khối lượng bán ở nhiều khung thời gian, cho thấy dòng tiền đang rời khỏi thị trường, gây tác động tiêu cực đến giá.

: Dòng vốn ròng trong 7 ngày gần đây đạt khoảng -2,33 triệu USDT, và khối lượng mua chủ động trên hợp đồng chính thấp hơn khối lượng bán ở nhiều khung thời gian, cho thấy dòng tiền đang rời khỏi thị trường, gây tác động tiêu cực đến giá. Mất cân bằng tỷ lệ Long/Short: Tỷ lệ vị thế Long/Short trên nền tảng lên tới 6,38 (86,4% là Long), nhưng giá lại giảm 3,5%, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đáy ngược xu hướng đã bị kẹt; tỷ lệ vị thế của tài khoản Elite là 4,41 cho thấy các nhà đầu tư lớn đang mở vị thế Short ở vùng giá cao, khiến giá token trong ngắn hạn dễ giảm khó tăng. Phí funding hợp đồng cao : Tỷ lệ phí funding của PENGU là -0,0117%, cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế, tâm lý thị trường nghiêng về giảm giá, tạo áp lực giảm lên giá token.

: Tỷ lệ phí funding của PENGU là -0,0117%, cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế, tâm lý thị trường nghiêng về giảm giá, tạo áp lực giảm lên giá token. Dòng vốn liên tục rút ra : Dòng vốn ròng trong 7 ngày gần đây đạt khoảng -2,33 triệu USDT, và khối lượng mua chủ động trên hợp đồng chính thấp hơn khối lượng bán ở nhiều khung thời gian, cho thấy dòng tiền đang rời khỏi thị trường, gây tác động tiêu cực đến giá.

: Dòng vốn ròng trong 7 ngày gần đây đạt khoảng -2,33 triệu USDT, và khối lượng mua chủ động trên hợp đồng chính thấp hơn khối lượng bán ở nhiều khung thời gian, cho thấy dòng tiền đang rời khỏi thị trường, gây tác động tiêu cực đến giá. Mất cân bằng tỷ lệ Long/Short: Tỷ lệ vị thế Long/Short trên nền tảng lên tới 6,38 (86,4% là Long), nhưng giá lại giảm 3,5%, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đáy ngược xu hướng đã bị kẹt; tỷ lệ vị thế của tài khoản Elite là 4,41 cho thấy các nhà đầu tư lớn đang mở vị thế Short ở vùng giá cao, khiến giá token trong ngắn hạn dễ giảm khó tăng.

Chỉ báo kỹ thuật Pudgy Penguins

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Pudgy Penguins trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Trung lập Bán 10 Trung lập 3 Mua 13 Đường trung bình động : Trung lập Bán 7 Trung lập 1 Mua 6 Chỉ báo kỹ thuật : Mua Bán 3 Trung lập 2 Mua 7 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 0.006382 0.00638 R2 0.00638 0.006378 R1 0.006377 0.006377 PP 0.006375 0.006375 S1 0.006372 0.006373 S2 0.00637 0.006372 S3 0.006367 0.00637

Tín hiệu thị trường Pudgy Penguins Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại 0.25M $7.42 M $7.18 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày -0.11M Hoạt động mua trong 3 ngày $16.27 M Hoạt động bán trong 3 ngày $16.38 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày -0.03M Hoạt động mua trong 7 ngày $34.50 M Hoạt động bán trong 7 ngày $34.53 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Pudgy Penguins Dòng tiền ròng vào Giá PENGUUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 -$0.27 M 0.01 2026-08-08 $0.80 M 0.01 2026-08-07 $0.06 M 0.01 2026-08-06 -$0.78 M 0.01 2026-08-05 -$0.19 M 0.01 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường Pudgy Penguins (PENGU) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Pudgy Penguins theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ PENGU / USDT $0.006379 $0.006379 $0.006379 +1.51% 32.56M (USDT) Giao dịch ngay PENGU / USDC $0.006374 $0.006374 $0.006374 +1.41% 17.58M (USDT) Giao dịch ngay