Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về DOGE, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về DOGE, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

Tìm hiểu thêm về DOGE

Thông tin giá DOGE

DOGE là gì

Whitepaper DOGE

Website chính thức DOGE

Tokenomics của DOGE

Dự báo giá DOGE

Lịch sử DOGE

Hướng dẫn mua DOGE

Chuyển đổi DOGE sang fiat

DOGE Spot

DOGE Coin-M Futures

DOGE USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Phân tích kỹ thuật DOGE (DOGE) hôm nay

Phân tích kỹ thuật DOGE (DOGE) hôm nay

Trang Phân tích DOGE cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của DOGE. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích DOGE bên dưới.

Biến động giá DOGE (DOGE)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.07017--+0.12%-5.75%-36.38%
Tìm hiểu thêm về giá DOGE

AI phân tích DOGE hàng ngày

Phân tích DOGE hôm nay 2026-08-09

  • Dòng tiền cá voi tiếp nhận: Trong tuần qua, các cá voi đã mua tích lũy khoảng 200 triệu DOGE, dòng tiền ròng vào ngày hôm qua đạt khoảng 1,37 triệu USD, cho thấy các nhà đầu tư lớn sẵn sàng mua vào ở vùng giá thấp, tạo lực đỡ cho giá coin.
  • Hợp đồng tương lai cực kỳ tăng giá: Tỷ lệ số lượng vị thế mua/bán hợp đồng hiện tại đạt 5.3, tỷ lệ này ở các tài khoản ưu tú lên tới 7.8, phí funding rate dương, cho thấy tâm lý mua vào trên thị trường đang rất cao, nhu cầu phục hồi ngắn hạn xuất hiện.
  • Phân tích kỹ thuật dao động yếu: DOGE đang nằm dưới các đường trung bình động ở mọi khung thời gian, chỉ số Sợ hãi & Tham lam của thị trường là 32 (Sợ hãi), môi trường chung khá yếu, áp lực bán từ phía trên lớn, hạn chế không gian phục hồi.

Phân tích DOGE hôm qua 2026-08-08

  • Dòng vốn tổ chức tham gia: Franklin Templeton đã nộp đơn xin đưa DOGE vào ETF Chỉ số Tiền mã hóa, các cá voi lớn đã tích lũy mua vào 200 triệu đồng, số lượng địa chỉ hoạt động trên chuỗi tăng 16%, đồng tiền bị ảnh hưởng: DOGE, xu hướng: Tăng giá.
  • Tâm lý hợp đồng tăng cao: Tỷ lệ tài trợ đạt 0,0092% cho thấy nhu cầu phe mua mạnh mẽ, tỷ lệ người nắm giữ vị thế mua/bán đạt 5,00, khối lượng chủ động mua cao hơn đáng kể so với bán trong nhiều khung thời gian, đồng tiền bị ảnh hưởng: DOGE, xu hướng: Tăng giá.
  • Phân kỳ chỉ báo kỹ thuật: Giá trị J của chỉ báo KDJ khung 4 giờ đạt 104 bước vào vùng quá mua, đối mặt với áp lực điều chỉnh ngắn hạn, nhưng biểu đồ ngày nhận được hỗ trợ từ đường trung bình động MA20, đồng tiền bị ảnh hưởng: DOGE, xu hướng: Dao động.

Chỉ báo kỹ thuật DOGE

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của DOGE trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Mua
Bán 7
Trung lập 7
Mua 12
Đường trung bình động:Trung lậpBán 5Trung lập 3Mua 6
Chỉ báo kỹ thuật:MuaBán 2Trung lập 4Mua 6
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
0.07013
0.07012
R2
0.07012
0.07012
R1
0.07012
0.07012
PP
0.07011
0.07011
S1
0.07011
0.07011
S2
0.0701
0.07011
S3
0.0701
0.0701

Tín hiệu thị trường DOGE

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
-1.82M
$91.23 M
$93.05 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
1.58M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$69.47 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$67.89 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
4.45M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$190.71 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$186.26 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn DOGE

Dòng tiền ròng vàoGiá DOGEUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09-$1.67 M0.07
2026-08-08$1.37 M0.07
2026-08-07-$3.95 M0.07
2026-08-06-$3.72 M0.07
2026-08-05-$4.58 M0.07

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về DOGE

Giao dịch thị trường DOGE (DOGE) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá DOGE theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
DOGE/USDT
$0.07017
$0.07017$0.07017
-1.41%
56.42M (USDT)
DOGE/USDC
$0.07015
$0.07015$0.07015
-1.40%
365.02K (USDT)
DOGE/USD1
$0.07012
$0.07012$0.07012
-1.48%
2.07M (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán DOGE sang USD

Số lượng

DOGE
DOGE
USD
USD

1 DOGE = 0.07017 USD