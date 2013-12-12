Phân tích kỹ thuật DOGE (DOGE) hôm nay Trang Phân tích DOGE cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của DOGE. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích DOGE bên dưới. Đăng ký

Biến động giá DOGE (DOGE) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $0.07017 -- +0.12% -5.75% -36.38%

AI phân tích DOGE hàng ngày Phân tích DOGE hôm nay Phân tích DOGE hôm qua Phân tích DOGE hôm nay 2026-08-09 Dòng tiền cá voi tiếp nhận : Trong tuần qua, các cá voi đã mua tích lũy khoảng 200 triệu DOGE, dòng tiền ròng vào ngày hôm qua đạt khoảng 1,37 triệu USD, cho thấy các nhà đầu tư lớn sẵn sàng mua vào ở vùng giá thấp, tạo lực đỡ cho giá coin.

: Trong tuần qua, các cá voi đã mua tích lũy khoảng 200 triệu DOGE, dòng tiền ròng vào ngày hôm qua đạt khoảng 1,37 triệu USD, cho thấy các nhà đầu tư lớn sẵn sàng mua vào ở vùng giá thấp, tạo lực đỡ cho giá coin. Hợp đồng tương lai cực kỳ tăng giá : Tỷ lệ số lượng vị thế mua/bán hợp đồng hiện tại đạt 5.3, tỷ lệ này ở các tài khoản ưu tú lên tới 7.8, phí funding rate dương, cho thấy tâm lý mua vào trên thị trường đang rất cao, nhu cầu phục hồi ngắn hạn xuất hiện.

: Tỷ lệ số lượng vị thế mua/bán hợp đồng hiện tại đạt 5.3, tỷ lệ này ở các tài khoản ưu tú lên tới 7.8, phí funding rate dương, cho thấy tâm lý mua vào trên thị trường đang rất cao, nhu cầu phục hồi ngắn hạn xuất hiện. Phân tích kỹ thuật dao động yếu: DOGE đang nằm dưới các đường trung bình động ở mọi khung thời gian, chỉ số Sợ hãi & Tham lam của thị trường là 32 (Sợ hãi), môi trường chung khá yếu, áp lực bán từ phía trên lớn, hạn chế không gian phục hồi. Dòng tiền cá voi tiếp nhận : Trong tuần qua, các cá voi đã mua tích lũy khoảng 200 triệu DOGE, dòng tiền ròng vào ngày hôm qua đạt khoảng 1,37 triệu USD, cho thấy các nhà đầu tư lớn sẵn sàng mua vào ở vùng giá thấp, tạo lực đỡ cho giá coin.

: Trong tuần qua, các cá voi đã mua tích lũy khoảng 200 triệu DOGE, dòng tiền ròng vào ngày hôm qua đạt khoảng 1,37 triệu USD, cho thấy các nhà đầu tư lớn sẵn sàng mua vào ở vùng giá thấp, tạo lực đỡ cho giá coin. Hợp đồng tương lai cực kỳ tăng giá : Tỷ lệ số lượng vị thế mua/bán hợp đồng hiện tại đạt 5.3, tỷ lệ này ở các tài khoản ưu tú lên tới 7.8, phí funding rate dương, cho thấy tâm lý mua vào trên thị trường đang rất cao, nhu cầu phục hồi ngắn hạn xuất hiện.

: Tỷ lệ số lượng vị thế mua/bán hợp đồng hiện tại đạt 5.3, tỷ lệ này ở các tài khoản ưu tú lên tới 7.8, phí funding rate dương, cho thấy tâm lý mua vào trên thị trường đang rất cao, nhu cầu phục hồi ngắn hạn xuất hiện. Phân tích kỹ thuật dao động yếu: DOGE đang nằm dưới các đường trung bình động ở mọi khung thời gian, chỉ số Sợ hãi & Tham lam của thị trường là 32 (Sợ hãi), môi trường chung khá yếu, áp lực bán từ phía trên lớn, hạn chế không gian phục hồi. Phân tích DOGE hôm qua 2026-08-08 Dòng vốn tổ chức tham gia : Franklin Templeton đã nộp đơn xin đưa DOGE vào ETF Chỉ số Tiền mã hóa, các cá voi lớn đã tích lũy mua vào 200 triệu đồng, số lượng địa chỉ hoạt động trên chuỗi tăng 16%, đồng tiền bị ảnh hưởng: DOGE, xu hướng: Tăng giá.

: Franklin Templeton đã nộp đơn xin đưa DOGE vào ETF Chỉ số Tiền mã hóa, các cá voi lớn đã tích lũy mua vào 200 triệu đồng, số lượng địa chỉ hoạt động trên chuỗi tăng 16%, đồng tiền bị ảnh hưởng: DOGE, xu hướng: Tăng giá. Tâm lý hợp đồng tăng cao : Tỷ lệ tài trợ đạt 0,0092% cho thấy nhu cầu phe mua mạnh mẽ, tỷ lệ người nắm giữ vị thế mua/bán đạt 5,00, khối lượng chủ động mua cao hơn đáng kể so với bán trong nhiều khung thời gian, đồng tiền bị ảnh hưởng: DOGE, xu hướng: Tăng giá.

: Tỷ lệ tài trợ đạt 0,0092% cho thấy nhu cầu phe mua mạnh mẽ, tỷ lệ người nắm giữ vị thế mua/bán đạt 5,00, khối lượng chủ động mua cao hơn đáng kể so với bán trong nhiều khung thời gian, đồng tiền bị ảnh hưởng: DOGE, xu hướng: Tăng giá. Phân kỳ chỉ báo kỹ thuật: Giá trị J của chỉ báo KDJ khung 4 giờ đạt 104 bước vào vùng quá mua, đối mặt với áp lực điều chỉnh ngắn hạn, nhưng biểu đồ ngày nhận được hỗ trợ từ đường trung bình động MA20, đồng tiền bị ảnh hưởng: DOGE, xu hướng: Dao động. Dòng vốn tổ chức tham gia : Franklin Templeton đã nộp đơn xin đưa DOGE vào ETF Chỉ số Tiền mã hóa, các cá voi lớn đã tích lũy mua vào 200 triệu đồng, số lượng địa chỉ hoạt động trên chuỗi tăng 16%, đồng tiền bị ảnh hưởng: DOGE, xu hướng: Tăng giá.

: Franklin Templeton đã nộp đơn xin đưa DOGE vào ETF Chỉ số Tiền mã hóa, các cá voi lớn đã tích lũy mua vào 200 triệu đồng, số lượng địa chỉ hoạt động trên chuỗi tăng 16%, đồng tiền bị ảnh hưởng: DOGE, xu hướng: Tăng giá. Tâm lý hợp đồng tăng cao : Tỷ lệ tài trợ đạt 0,0092% cho thấy nhu cầu phe mua mạnh mẽ, tỷ lệ người nắm giữ vị thế mua/bán đạt 5,00, khối lượng chủ động mua cao hơn đáng kể so với bán trong nhiều khung thời gian, đồng tiền bị ảnh hưởng: DOGE, xu hướng: Tăng giá.

: Tỷ lệ tài trợ đạt 0,0092% cho thấy nhu cầu phe mua mạnh mẽ, tỷ lệ người nắm giữ vị thế mua/bán đạt 5,00, khối lượng chủ động mua cao hơn đáng kể so với bán trong nhiều khung thời gian, đồng tiền bị ảnh hưởng: DOGE, xu hướng: Tăng giá. Phân kỳ chỉ báo kỹ thuật: Giá trị J của chỉ báo KDJ khung 4 giờ đạt 104 bước vào vùng quá mua, đối mặt với áp lực điều chỉnh ngắn hạn, nhưng biểu đồ ngày nhận được hỗ trợ từ đường trung bình động MA20, đồng tiền bị ảnh hưởng: DOGE, xu hướng: Dao động.

Chỉ báo kỹ thuật DOGE

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của DOGE trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Mua Bán 7 Trung lập 7 Mua 12 Đường trung bình động : Trung lập Bán 5 Trung lập 3 Mua 6 Chỉ báo kỹ thuật : Mua Bán 2 Trung lập 4 Mua 6 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 0.07013 0.07012 R2 0.07012 0.07012 R1 0.07012 0.07012 PP 0.07011 0.07011 S1 0.07011 0.07011 S2 0.0701 0.07011 S3 0.0701 0.0701

Tín hiệu thị trường DOGE Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -1.82M $91.23 M $93.05 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày 1.58M Hoạt động mua trong 3 ngày $69.47 M Hoạt động bán trong 3 ngày $67.89 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày 4.45M Hoạt động mua trong 7 ngày $190.71 M Hoạt động bán trong 7 ngày $186.26 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn DOGE Dòng tiền ròng vào Giá DOGEUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 -$1.67 M 0.07 2026-08-08 $1.37 M 0.07 2026-08-07 -$3.95 M 0.07 2026-08-06 -$3.72 M 0.07 2026-08-05 -$4.58 M 0.07 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường DOGE (DOGE) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá DOGE theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ DOGE / USDT $0.07017 $0.07017 $0.07017 -1.41% 56.42M (USDT) Giao dịch ngay DOGE / USDC $0.07015 $0.07015 $0.07015 -1.40% 365.02K (USDT) Giao dịch ngay DOGE / USD1 $0.07012 $0.07012 $0.07012 -1.48% 2.07M (USDT) Giao dịch ngay