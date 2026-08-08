Phân tích kỹ thuật SUI (SUI) hôm nay
Trang Phân tích SUI cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của SUI. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích SUI bên dưới.
Biến động giá SUI (SUI)
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AI phân tích SUI hàng ngày
Phân tích SUI hôm nay 2026-08-09
- Dòng vốn lớn từ cá voi quay trở lại: SUI ghi nhận dòng tiền ròng vào khoảng 3 triệu USDT trong một ngày, đảo ngược xu hướng rút vốn liên tục trước đó, cho thấy ý định tích lũy ở vùng giá thấp của các nhà đầu tư lớn đang tăng lên, tạo sự hỗ trợ trực tiếp cho giá coin.
- Tài khoản ưu tú lạc quan mạnh mẽ: Tỷ lệ vị thế mua/bán của các tài khoản ưu tú lên tới 5,28, khối lượng chủ động mua tăng đáng kể trong những khung giờ nhất định, cho thấy dòng tiền thông minh kỳ vọng cao vào sự phục hồi sắp tới, dễ dàng thúc đẩy giá tăng.
- Tin tốt về công nghệ kháng lượng tử: Sui thông báo kế hoạch nâng cấp mạng chính vào năm 2027 để chống lại các mối đe dọa lượng tử, đạt điểm 75,89, củng cố câu chuyện kỹ thuật trung và dài hạn, nâng cao niềm tin của thị trường vào nền tảng cơ bản của dự án.
Phân tích SUI hôm qua 2026-08-08
- CTO từ chức gây hoang mang: Đồng sáng lập kiêm CTO của Sui, Sam Blackshear, đã rời đi để gia nhập Anthropic, điểm quan điểm giảm giá đạt 64,22. Sự thay đổi nhân sự kỹ thuật cốt lõi có thể gây ra áp lực bán ngắn hạn, ảnh hưởng khiến giá đồng SUI giảm trong ngắn hạn.
- Dòng vốn lớn tiếp tục chảy ra: Dòng tiền ròng vào SUI liên tục âm trong những ngày qua (ngày 6 tháng 8 rút khoảng 2,55 triệu USDT), và tỷ lệ khối lượng mua chủ động hợp đồng ở mức thấp, cho thấy dòng vốn lớn đang rút lui, kìm hãm không gian phục hồi của giá đồng.
- Tỷ lệ lệnh mua hợp đồng quá cao: Tỷ lệ số lượng vị thế mua/bán hợp đồng đạt 5,27, tỷ lệ vị thế mua/bán của tài khoản tinh anh đạt 3,69, phí funding rate dương (0,0001), cho thấy phe mua trên thị trường quá đông đúc, tồn tại rủi ro điều chỉnh rửa trôi.
Dòng vốn SUI
Dòng tiền ròng vàoGiá SUIUSDT
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