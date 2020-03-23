Phân tích kỹ thuật Solana (SOL) hôm nay
Biến động giá Solana (SOL)
|Giá hiện tại
|24 giờ
|7 ngày
|30 ngày
|90 ngày
|$76.92
|--
|+5.19%
|-1.59%
|-20.54%
AI phân tích Solana hàng ngày
Phân tích Solana hôm nay 2026-08-09
- Cá voi mở vị thế mua với đòn bẩy cao: Cá voi dự kiến sử dụng đòn bẩy 20x để thiết lập vị thế mua SOL trị giá khoảng 38 triệu USD ở mức giá trung bình 76 USD, cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào việc giá sẽ phá vỡ ngưỡng này, tạo tín hiệu tích cực cho SOL.
- Dòng vốn lớn chảy ngược vào: Mặc dù ETF ghi nhận dòng tiền rút ra nhỏ lẻ, SOL vẫn ghi nhận dòng tiền ròng vào khoảng 18,01 triệu USD trong ngày 8 tháng 8; lực cầu bắt đáy từ các quỹ lớn trong đợt điều chỉnh rất mạnh mẽ, hỗ trợ giá phục hồi.
- Tỷ lệ vị thế Mua/Bán nghiêng hẳn về phe Mua: Tỷ lệ vị thế Mua/Bán của các tài khoản ưu tú lên tới 1,78; khối lượng chủ động mua hợp đồng vượt trội hơn khối lượng bán trong nhiều khung thời gian, tâm lý thị trường đồng thuận tăng giá, thúc đẩy đà đi lên.
Phân tích Solana hôm qua 2026-08-08
- Các tổ chức tham gia: Các gã khổng lồ như BlackRock và Visa đã tham gia làm người xác thực cho Circle Arc, giá trị RWA trong tháng 7 đạt mức cao kỷ lục, dòng vốn tổ chức chảy vào hỗ trợ giá trị dài hạn của SOL, tạo động lực tăng giá cho SOL.
- Giảm phát nguồn cung: Đề xuất quản trị SGP-0003 đã bước vào giai đoạn bỏ phiếu, nếu được thông qua, lượng đốt hàng ngày sẽ tăng vọt gấp 13 lần, kỳ vọng giảm phát gia tăng sẽ đẩy giá SOL đi lên.
- Dòng vốn rút ra: Dòng vốn ròng chảy ra trong 7 ngày qua khoảng 33 triệu USD, Pump.fun liên tục bán tháo, áp lực nguồn cung ngắn hạn khá lớn, gây bất lợi cho giá SOL.
Chỉ báo kỹ thuật Solana
Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Solana trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.
|Đường trung bình động:
|Trung lập
|Bán 8
|Trung lập 0
|Mua 6
|Chỉ báo kỹ thuật:
|Mua
|Bán 3
|Trung lập 2
|Mua 7
Tín hiệu thị trường Solana
Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.
Dòng vốn Solana
|Lịch sử
|Dòng tiền ròng vào
|Giá
|2026-08-09
|-$1.95 M
|76.59
|2026-08-08
|$18.02 M
|76.40
|2026-08-07
|-$2.95 M
|73.89
|2026-08-06
|-$1.44 M
|73.32
|2026-08-05
|-$1.46 M
|73.96
Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.
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