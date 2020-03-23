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Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Solana, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Solana, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

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Phân tích kỹ thuật Solana (SOL) hôm nay

Phân tích kỹ thuật Solana (SOL) hôm nay

Trang Phân tích Solana cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của SOL. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Solana bên dưới.

Biến động giá Solana (SOL)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$76.92--+5.19%-1.59%-20.54%
Tìm hiểu thêm về giá Solana

AI phân tích Solana hàng ngày

Phân tích Solana hôm nay 2026-08-09

  • Cá voi mở vị thế mua với đòn bẩy cao: Cá voi dự kiến sử dụng đòn bẩy 20x để thiết lập vị thế mua SOL trị giá khoảng 38 triệu USD ở mức giá trung bình 76 USD, cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào việc giá sẽ phá vỡ ngưỡng này, tạo tín hiệu tích cực cho SOL.
  • Dòng vốn lớn chảy ngược vào: Mặc dù ETF ghi nhận dòng tiền rút ra nhỏ lẻ, SOL vẫn ghi nhận dòng tiền ròng vào khoảng 18,01 triệu USD trong ngày 8 tháng 8; lực cầu bắt đáy từ các quỹ lớn trong đợt điều chỉnh rất mạnh mẽ, hỗ trợ giá phục hồi.
  • Tỷ lệ vị thế Mua/Bán nghiêng hẳn về phe Mua: Tỷ lệ vị thế Mua/Bán của các tài khoản ưu tú lên tới 1,78; khối lượng chủ động mua hợp đồng vượt trội hơn khối lượng bán trong nhiều khung thời gian, tâm lý thị trường đồng thuận tăng giá, thúc đẩy đà đi lên.

Phân tích Solana hôm qua 2026-08-08

  • Các tổ chức tham gia: Các gã khổng lồ như BlackRock và Visa đã tham gia làm người xác thực cho Circle Arc, giá trị RWA trong tháng 7 đạt mức cao kỷ lục, dòng vốn tổ chức chảy vào hỗ trợ giá trị dài hạn của SOL, tạo động lực tăng giá cho SOL.
  • Giảm phát nguồn cung: Đề xuất quản trị SGP-0003 đã bước vào giai đoạn bỏ phiếu, nếu được thông qua, lượng đốt hàng ngày sẽ tăng vọt gấp 13 lần, kỳ vọng giảm phát gia tăng sẽ đẩy giá SOL đi lên.
  • Dòng vốn rút ra: Dòng vốn ròng chảy ra trong 7 ngày qua khoảng 33 triệu USD, Pump.fun liên tục bán tháo, áp lực nguồn cung ngắn hạn khá lớn, gây bất lợi cho giá SOL.

Chỉ báo kỹ thuật Solana

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Solana trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Trung lập
Bán 11
Trung lập 2
Mua 13
Đường trung bình động:Trung lậpBán 8Trung lập 0Mua 6
Chỉ báo kỹ thuật:MuaBán 3Trung lập 2Mua 7
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
76.93
76.92
R2
76.92
76.9085
R1
76.9
76.9014
PP
76.89
76.89
S1
76.87
76.8785
S2
76.86
76.8714
S3
76.84
76.86

Tín hiệu thị trường Solana

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
6.30M
$270.11 M
$263.81 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
-39.29M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$1,496.55 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$1,535.83 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
-28.66M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$3,433.20 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$3,461.86 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn Solana

Dòng tiền ròng vàoGiá SOLUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09-$1.95 M76.59
2026-08-08$18.02 M76.40
2026-08-07-$2.95 M73.89
2026-08-06-$1.44 M73.32
2026-08-05-$1.46 M73.96

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

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Giao dịch thị trường Solana (SOL) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Solana theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
SOL/USDT
$76.92
$76.92$76.92
+0.69%
284.89K (USDT)
SOL/USDC
$76.87
$76.87$76.87
+0.66%
1.48K (USDT)
SOL/USD1
$76.91
$76.91$76.91
+0.73%
1.66K (USDT)
SOL/BTC
$0.00117902
$0.00117902$0.00117902
+0.45%
256.18 (USDT)
SOL/EUR
$66.55
$66.55$66.55
+0.72%
971.25 (USDT)
SOL/USDE
$76.96
$76.96$76.96
+0.86%
769.13 (USDT)
SOL/BRL
$393.39
$393.39$393.39
+0.87%
724.46 (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán SOL sang USD

Số lượng

SOL
SOL
USD
USD

1 SOL = 76.92 USD