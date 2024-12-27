Сьогоднішня ціна ZooKeeper (ZOO)

Поточна ціна ZooKeeper (ZOO) сьогодні становить 0.00202572 USD з ринковою капіталізацією $ 951.89K USD. Ціна ZOO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZooKeeper:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 336.55 USD

- зміна ціни ZooKeeper протягом дня — -0.94%

- циркуляційна пропозиція – 469.90M USD

Отримуйте оновлення цін ZOO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZOO.