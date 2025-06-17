Ціна Zeus (SN18)
Поточна ціна Zeus (SN18) сьогодні становить 2,31 USD з ринковою капіталізацією $ 2,70M USD. Ціна SN18 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zeus:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Zeus протягом дня — -0,36%
- циркуляційна пропозиція – 1,17M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zeus до USD становила $ -0,008585260143036.
За останні 30 днів зміна ціни Zeus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zeus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zeus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,008585260143036
|-0,36%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zeus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,79%
-0,36%
-14,65%
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