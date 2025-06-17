Сьогоднішня ціна Zeus (SN18)

Поточна ціна Zeus (SN18) сьогодні становить 2,31 USD з ринковою капіталізацією $ 2,70M USD. Ціна SN18 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zeus:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Zeus протягом дня — -0,36%

- циркуляційна пропозиція – 1,17M USD

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