Інформація щодо ціни ZeroSwap (ZEE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 3,24$ 3,24 $ 3,24 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,36% Зміна ціни (1 дн.) -11,06% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,95% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,95%

Актуальна ціна ZeroSwap (ZEE) становить --. За останні 24 години ZEE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ZEE становить $ 3,24, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ZEE змінився на -1,36% за останню годину, -11,06% за 24 години та на -21,95% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ZeroSwap (ZEE)

Ринкова капіталізація $ 27,42K$ 27,42K $ 27,42K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 36,92K$ 36,92K $ 36,92K Циркуляційне постачання 74,27M 74,27M 74,27M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ZeroSwap — $ 27,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZEE — 74,27M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 36,92K.