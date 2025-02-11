Ціна ynETH MAX (YNETHX)
Поточна ціна ynETH MAX (YNETHX) сьогодні становить 2,728.79 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YNETHX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ynETH MAX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 223.83 USD
- зміна ціни ynETH MAX протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ynETH MAX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ynETH MAX до USD становила $ -558.9751672440.
За останні 60 днів зміна ціни ynETH MAX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ynETH MAX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -558.9751672440
|-20.48%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ynETH MAX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-6.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO’s.
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