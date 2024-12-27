Сьогоднішня ціна Yieldwatch (WATCH)

Поточна ціна Yieldwatch (WATCH) сьогодні становить 0.01450769 USD з ринковою капіталізацією $ 142.18K USD. Ціна WATCH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yieldwatch:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 113.15 USD

- зміна ціни Yieldwatch протягом дня — -0.31%

- циркуляційна пропозиція – 9.80M USD

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