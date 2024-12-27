Ціна Yieldwatch (WATCH)
Поточна ціна Yieldwatch (WATCH) сьогодні становить 0.01450769 USD з ринковою капіталізацією $ 142.18K USD. Ціна WATCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yieldwatch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 113.15 USD
- зміна ціни Yieldwatch протягом дня — -0.31%
- циркуляційна пропозиція – 9.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yieldwatch до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yieldwatch до USD становила $ +0.0003571488.
За останні 60 днів зміна ціни Yieldwatch до USD становила $ +0.0006202748.
За останні 90 днів зміна ціни Yieldwatch до USD становила $ +0.00021203696121013.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.31%
|30 днів
|$ +0.0003571488
|+2.46%
|60 днів
|$ +0.0006202748
|+4.28%
|90 днів
|$ +0.00021203696121013
|+1.48%
Останній аналіз цін Yieldwatch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.71%
-0.31%
+5.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yieldwatch is a smart yield farming dashboard on Binance Smart Chain that lets you monitor your liquidity pools, yield farming and token staking performance with fast and casual UI, which is optimized for mobile use.
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