Сьогоднішня ціна Yield Optimizer USD Edge

Поточна ціна Yield Optimizer USD Edge (YOUSDEDGE) сьогодні становить $ 1,01, зі зміною 0,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YOUSDEDGE до USD становить $ 1,01 за YOUSDEDGE.

Yield Optimizer USD Edge наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 81 434, з циркуляційною пропозицією у 80,64K YOUSDEDGE. Протягом останніх 24 годин YOUSDEDGE торгувався між $ 1,01 (мінімум) та $ 1,01 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,01, тоді як історичний мінімум — $ 1,006.

У короткостроковій динаміці YOUSDEDGE змінився на -- за останню годину та на +0,12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Yield Optimizer USD Edge (YOUSDEDGE)

Ринкова капіталізація $ 81,43K$ 81,43K $ 81,43K Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 81,43K$ 81,43K $ 81,43K Циркуляційне постачання 80,64K 80,64K 80,64K Загальна пропозиція 80 641,370505 80 641,370505 80 641,370505

Поточна ринкова капіталізація Yield Optimizer USD Edge — $ 81,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція YOUSDEDGE — 80,64K, зі загальною пропозицією 80641.370505. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 81,43K.