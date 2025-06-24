Сьогоднішня ціна Yapper (YAPPER)

Поточна ціна Yapper (YAPPER) сьогодні становить 0,00280431 USD з ринковою капіталізацією $ 2,80M USD. Ціна YAPPER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yapper:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Yapper протягом дня — +14,89%

- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD

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