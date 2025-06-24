Ціна Yapper (YAPPER)
Поточна ціна Yapper (YAPPER) сьогодні становить 0,00280431 USD з ринковою капіталізацією $ 2,80M USD. Ціна YAPPER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yapper:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Yapper протягом дня — +14,89%
- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yapper до USD становила $ +0,00036338.
За останні 30 днів зміна ціни Yapper до USD становила $ -0,0017324267.
За останні 60 днів зміна ціни Yapper до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yapper до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00036338
|+14,89%
|30 днів
|$ -0,0017324267
|-61,77%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yapper: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,09%
+14,89%
-1,03%
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