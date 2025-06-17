Ціна XTP (XTP)
Поточна ціна XTP (XTP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3,57M USD. Ціна XTP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XTP:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни XTP протягом дня — +8,64%
- циркуляційна пропозиція – 3,78B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XTP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XTP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни XTP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни XTP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8,64%
|30 днів
|$ 0
|-22,83%
|60 днів
|$ 0
|-22,83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін XTP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3,89%
+8,64%
+4,29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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