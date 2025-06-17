Сьогоднішня ціна XTP (XTP)

Поточна ціна XTP (XTP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3,57M USD. Ціна XTP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XTP:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни XTP протягом дня — +8,64%

- циркуляційна пропозиція – 3,78B USD

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