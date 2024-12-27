Сьогоднішня ціна XSwap Protocol (XSP)

Поточна ціна XSwap Protocol (XSP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.45M USD. Ціна XSP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XSwap Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.96K USD

- зміна ціни XSwap Protocol протягом дня — -7.53%

- циркуляційна пропозиція – 2.40B USD

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