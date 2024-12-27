Ціна XSwap Protocol (XSP)
Поточна ціна XSwap Protocol (XSP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.45M USD. Ціна XSP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XSwap Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.96K USD
- зміна ціни XSwap Protocol протягом дня — -7.53%
- циркуляційна пропозиція – 2.40B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XSwap Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XSwap Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни XSwap Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни XSwap Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.53%
|30 днів
|$ 0
|-9.89%
|60 днів
|$ 0
|+87.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін XSwap Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.82%
-7.53%
-1.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XSwap Protocol is the first decentralized exchange (DEX) that utilizes an automated market maker (AMM) system on the Xinfin network XDC. Its vision is to grow the Xinfin network by enabling emerging projects to enter the market directly after the completion of their development period. It allows and facilitates the swap and exchange of XRC-20 tokens thereafter. The developers of XSWAP chose Xinfin XDC network for the following reasons: Xinfin is a hybrid blockchain platform that is built to modernize the global trade and finance sector through an accessible, efficient and highly versatile decentralized infrastructure solution. Xinfin is designed to complement the legacy financial ecosystem by providing a permissioned blockchain that governments, enterprises, and private firms can use to overhaul their tech stack and power a range of novel use cases. XDC is the coin of Xinfin and it will be used in the XDC Swap as a mediator like Ethereum’s ETH in Uniswap AMM. Moreover, XSWAP wants to utilize Xinfin’s technology, which supports smart contracts and processes 2000 transactions per second (TPS) at the lowest possible fee with an almost instant transaction confirmation of as fast as two seconds. Xinfin is a much-evolved GREEN hybrid blockchain.
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