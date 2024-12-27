Ціна XBorg (XBG)
Поточна ціна XBorg (XBG) сьогодні становить 0.331941 USD з ринковою капіталізацією $ 71.89M USD. Ціна XBG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XBorg:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 953.45K USD
- зміна ціни XBorg протягом дня — -2.09%
- циркуляційна пропозиція – 215.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XBorg до USD становила $ -0.0070912404238443.
За останні 30 днів зміна ціни XBorg до USD становила $ +0.1737049908.
За останні 60 днів зміна ціни XBorg до USD становила $ +0.0946850748.
За останні 90 днів зміна ціни XBorg до USD становила $ +0.24270326679833844.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0070912404238443
|-2.09%
|30 днів
|$ +0.1737049908
|+52.33%
|60 днів
|$ +0.0946850748
|+28.52%
|90 днів
|$ +0.24270326679833844
|+271.97%
Останній аналіз цін XBorg: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.55%
-2.09%
+17.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XBorg is building a player identity protocol to drive the evolution of online experiences. It aims to revolutionise the gaming industry by allowing players to own and use their data to unlock a more personalised internet. The XBorg ID captures data from various sources, including real-time game data, APIs, and tournament platforms to create unique player identities. Zero-knowledge proofs are used to ensure a player’s privacy. Players can use their XBorg ID in any application or game that integrates with the protocol. They can share some or all of their credentials to access personalised experiences. Enabling use cases such as fairer token airdrops, identity-based rewards and investment opportunities, new loyalty experiences, and more.
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