Сьогоднішня ціна XBorg (XBG)

Поточна ціна XBorg (XBG) сьогодні становить 0.331941 USD з ринковою капіталізацією $ 71.89M USD. Ціна XBG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XBorg:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 953.45K USD

- зміна ціни XBorg протягом дня — -2.09%

- циркуляційна пропозиція – 215.00M USD

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