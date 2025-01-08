Ціна Wrapped Hypertensor (TENSOR)
Поточна ціна Wrapped Hypertensor (TENSOR) сьогодні становить 42.99 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TENSOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Hypertensor:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.51M USD
- зміна ціни Wrapped Hypertensor протягом дня — -17.95%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Hypertensor до USD становила $ -9.40594600663402.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Hypertensor до USD становила $ +6.3429681480.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Hypertensor до USD становила $ +32.2022269680.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Hypertensor до USD становила $ +19.54156848346921.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -9.40594600663402
|-17.95%
|30 днів
|$ +6.3429681480
|+14.75%
|60 днів
|$ +32.2022269680
|+74.91%
|90 днів
|$ +19.54156848346921
|+83.34%
Останній аналіз цін Wrapped Hypertensor: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.90%
-17.95%
-34.95%
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