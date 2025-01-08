Ціна Wrapped Flow (WFLOW)
Поточна ціна Wrapped Flow (WFLOW) сьогодні становить 0.742221 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WFLOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped Flow:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 340.00K USD
- зміна ціни Wrapped Flow протягом дня — -8.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped Flow до USD становила $ -0.068782302405839.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped Flow до USD становила $ -0.2455486765.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped Flow до USD становила $ +0.2697150954.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped Flow до USD становила $ +0.2038441109358381.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.068782302405839
|-8.48%
|30 днів
|$ -0.2455486765
|-33.08%
|60 днів
|$ +0.2697150954
|+36.34%
|90 днів
|$ +0.2038441109358381
|+37.86%
Останній аналіз цін Wrapped Flow: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.74%
-8.48%
+6.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WFLOW is the wrapped version of the FLOW token. Backed 1:1 by FLOW held in Anchorage custody, WFLOW is minted by wrapped.com.
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