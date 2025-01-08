Сьогоднішня ціна Wrapped Flow (WFLOW)

Поточна ціна Wrapped Flow (WFLOW) сьогодні становить 0.742221 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WFLOW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped Flow:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 340.00K USD

- зміна ціни Wrapped Flow протягом дня — -8.48%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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