Сьогоднішня ціна Wrapped CORE (WCORE)

Поточна ціна Wrapped CORE (WCORE) сьогодні становить 1.071 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WCORE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped CORE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.49M USD

- зміна ціни Wrapped CORE протягом дня — -11.68%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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