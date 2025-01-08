Ціна Wrapped cETH (CETH)
Поточна ціна Wrapped cETH (CETH) сьогодні становить 2,291.06 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped cETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 897.50 USD
- зміна ціни Wrapped cETH протягом дня — -4.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped cETH до USD становила $ -104.16633739805.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped cETH до USD становила $ -432.4313891380.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped cETH до USD становила $ +281.8010673180.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped cETH до USD становила $ +40.6414945596944.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -104.16633739805
|-4.34%
|30 днів
|$ -432.4313891380
|-18.87%
|60 днів
|$ +281.8010673180
|+12.30%
|90 днів
|$ +40.6414945596944
|+1.81%
Останній аналіз цін Wrapped cETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
-4.34%
+0.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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