Сьогоднішня ціна Wrapped cETH (CETH)

Поточна ціна Wrapped cETH (CETH) сьогодні становить 2,291.06 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wrapped cETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 897.50 USD

- зміна ціни Wrapped cETH протягом дня — -4.34%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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