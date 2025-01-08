Ціна Wrapped BaseDOGE (WBASEDOGE)
Поточна ціна Wrapped BaseDOGE (WBASEDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBASEDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wrapped BaseDOGE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.55 USD
- зміна ціни Wrapped BaseDOGE протягом дня — -9.46%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wrapped BaseDOGE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wrapped BaseDOGE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wrapped BaseDOGE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wrapped BaseDOGE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.46%
|30 днів
|$ 0
|-39.24%
|60 днів
|$ 0
|-36.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wrapped BaseDOGE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
-9.46%
+0.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wrapped BaseDOGE is the wrapped version of BaseDOGE and is a valueless Meme token on Base
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