Ціна Wizarre Scroll (SCRL)
Поточна ціна Wizarre Scroll (SCRL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.24K USD. Ціна SCRL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wizarre Scroll:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.88 USD
- зміна ціни Wizarre Scroll протягом дня — -0.03%
- циркуляційна пропозиція – 4.52B USD
Отримуйте оновлення цін SCRL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SCRL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wizarre Scroll до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wizarre Scroll до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wizarre Scroll до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wizarre Scroll до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.03%
|30 днів
|$ 0
|-15.53%
|60 днів
|$ 0
|-32.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wizarre Scroll: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.03%
+5.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mobile blockchain video game inspired by Worms and Magicka. Allows playing crossplay on mobile and computer. Free-to-play and Play-to-earn combined into one ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SCRL до AUD
A$--
|1 SCRL до GBP
￡--
|1 SCRL до EUR
€--
|1 SCRL до USD
$--
|1 SCRL до MYR
RM--
|1 SCRL до TRY
₺--
|1 SCRL до JPY
¥--
|1 SCRL до RUB
₽--
|1 SCRL до INR
₹--
|1 SCRL до IDR
Rp--
|1 SCRL до PHP
₱--
|1 SCRL до EGP
￡E.--
|1 SCRL до BRL
R$--
|1 SCRL до CAD
C$--
|1 SCRL до BDT
৳--
|1 SCRL до NGN
₦--
|1 SCRL до UAH
₴--
|1 SCRL до VES
Bs--
|1 SCRL до PKR
Rs--
|1 SCRL до KZT
₸--
|1 SCRL до THB
฿--
|1 SCRL до TWD
NT$--
|1 SCRL до CHF
Fr--
|1 SCRL до HKD
HK$--
|1 SCRL до MAD
.د.م--