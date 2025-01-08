Сьогоднішня ціна Wizarre Scroll (SCRL)

Поточна ціна Wizarre Scroll (SCRL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.24K USD. Ціна SCRL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wizarre Scroll:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.88 USD

- зміна ціни Wizarre Scroll протягом дня — -0.03%

- циркуляційна пропозиція – 4.52B USD

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