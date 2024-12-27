Сьогоднішня ціна WETH (WETH)

Поточна ціна WETH (WETH) сьогодні становить 3,348.34 USD з ринковою капіталізацією $ 9.75B USD. Ціна WETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 492.65M USD

- зміна ціни WETH протягом дня — +0.43%

- циркуляційна пропозиція – 2.91M USD

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