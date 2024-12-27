Сьогоднішня ціна Warena (RENA)

Поточна ціна Warena (RENA) сьогодні становить 0.0016008 USD з ринковою капіталізацією $ 152.00K USD. Ціна RENA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Warena:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 326.09 USD

- зміна ціни Warena протягом дня — +4.85%

- циркуляційна пропозиція – 94.99M USD

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