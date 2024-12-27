Ціна Warena (RENA)
Поточна ціна Warena (RENA) сьогодні становить 0.0016008 USD з ринковою капіталізацією $ 152.00K USD. Ціна RENA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Warena:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 326.09 USD
- зміна ціни Warena протягом дня — +4.85%
- циркуляційна пропозиція – 94.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Warena до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Warena до USD становила $ +0.0011824646.
За останні 60 днів зміна ціни Warena до USD становила $ +0.0009869897.
За останні 90 днів зміна ціни Warena до USD становила $ +0.0003991946063279709.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.85%
|30 днів
|$ +0.0011824646
|+73.87%
|60 днів
|$ +0.0009869897
|+61.66%
|90 днів
|$ +0.0003991946063279709
|+33.22%
Останній аналіз цін Warena: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.69%
+4.85%
+15.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Warena is the first personalized, and #playtoearn #NFT #metaverse game. Warena gives you everything you want from an NFT game. It’s a play-to-earn metaverse that allows you to personalize your in-game characters and interact with characters from other universes like Cat Gunner and Axie Infinity in Warena combat games. Warena features thrilling action-survival gameplay where human and zombie teams face off against each other in a zombie apocalypse scenario. Players can choose to inhabit different lands, trade warriors & NFTs, battle against each other, and play in tournaments. The Warena NFT game will be released in two phases. Phase 1 will take place in Q3 of 2021 and will see the launch of the 2D tower defense game. It’s a survival, player-vs-environment game that will require players to defend against the oncoming army of zombies. Phase 2 is set to launch in Q2 2022 and will unlock the full force of the Warena metaverse with player-versus-player features.
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