Ціна WAP (WAP)
Поточна ціна WAP (WAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 51.53K USD. Ціна WAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WAP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 79.01 USD
- зміна ціни WAP протягом дня — -5.79%
- циркуляційна пропозиція – 999.87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WAP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WAP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WAP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WAP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.79%
|30 днів
|$ 0
|-38.59%
|60 днів
|$ 0
|-50.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WAP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.08%
-5.79%
-5.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing Wet Ass Pussy ($WAP), the boldest memecoin inspired by Cardi B’s iconic anthem! Just like the song that broke the internet, $WAP is here to make waves in the crypto world. This playful, unapologetic project embraces the wild, fun, and rebellious spirit of Cardi B’s hit single. $WAP is more than just a coin—it’s a movement that celebrates breaking boundaries and having fun in the crypto space. It’s cheeky, it’s bold, and it’s designed for those who aren’t afraid to shake things up. Whether you’re here for the memes or the gains, $WAP promises to bring excitement and entertainment while staying true to its carefree, empowering roots. Join the $WAP community as we ride this wave of fun, culture, and crypto all in one!
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