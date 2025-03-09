Сьогоднішня ціна WAP (WAP)

Поточна ціна WAP (WAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 51.53K USD. Ціна WAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WAP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 79.01 USD

- зміна ціни WAP протягом дня — -5.79%

- циркуляційна пропозиція – 999.87M USD

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