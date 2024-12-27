Сьогоднішня ціна Walter (WALTER)

Поточна ціна Walter (WALTER) сьогодні становить 0.00144077 USD з ринковою капіталізацією $ 1.37M USD. Ціна WALTER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Walter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 148.37K USD

- зміна ціни Walter протягом дня — -0.05%

- циркуляційна пропозиція – 950.13M USD

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