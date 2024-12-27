Ціна Walter (WALTER)
Поточна ціна Walter (WALTER) сьогодні становить 0.00144077 USD з ринковою капіталізацією $ 1.37M USD. Ціна WALTER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Walter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 148.37K USD
- зміна ціни Walter протягом дня — -0.05%
- циркуляційна пропозиція – 950.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Walter до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Walter до USD становила $ +0.0001590636.
За останні 60 днів зміна ціни Walter до USD становила $ +0.0000647362.
За останні 90 днів зміна ціни Walter до USD становила $ -0.0000796236027183545.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.05%
|30 днів
|$ +0.0001590636
|+11.04%
|60 днів
|$ +0.0000647362
|+4.49%
|90 днів
|$ -0.0000796236027183545
|-5.23%
Останній аналіз цін Walter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
-0.05%
+17.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Walter (WALTER) is a community-driven memecoin that emphasizes decentralization and collective governance. The ownership of Walter has been fully renounced, ensuring that no central authorities or developers have control over the coin. This renunciation highlights Walter's commitment to being a true community asset. As the developers say, "Woof woof, Walter is taking over crypto!" and "Previous dev jeeted so we're running this up," reflecting the community's enthusiastic and determined spirit. Walter celebrates meme culture, bringing humor and creativity to the cryptocurrency space, and fostering an inclusive and welcoming community. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, the Walter community is open to all, encouraging participation and collaboration. Walter represents the power of decentralized finance and community engagement, making it a unique and exciting project in the crypto landscape.
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