Сьогоднішня ціна Wally (WALLY)

Поточна ціна Wally (WALLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 274.43K USD. Ціна WALLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wally:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.56K USD

- зміна ціни Wally протягом дня — -6.56%

- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD

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