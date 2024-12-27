Сьогоднішня ціна Verus (VRSC)

Поточна ціна Verus (VRSC) сьогодні становить 5.11 USD з ринковою капіталізацією $ 400.53M USD. Ціна VRSC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Verus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.75K USD

- зміна ціни Verus протягом дня — -0.16%

- циркуляційна пропозиція – 78.15M USD

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