Сьогоднішня ціна vankedisi (VANKEDISI)

Поточна ціна vankedisi (VANKEDISI) сьогодні становить 0.01796349 USD з ринковою капіталізацією $ 1.54M USD. Ціна VANKEDISI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності vankedisi:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни vankedisi протягом дня — +3.82%

- циркуляційна пропозиція – 85.59M USD

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