Сьогоднішня ціна Utgard (UTG)

Поточна ціна Utgard (UTG) сьогодні становить 0.00107056 USD з ринковою капіталізацією $ 385.89K USD. Ціна UTG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Utgard:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 962.25 USD

- зміна ціни Utgard протягом дня — -1.59%

- циркуляційна пропозиція – 360.00M USD

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