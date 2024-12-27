Ціна Utgard (UTG)
Поточна ціна Utgard (UTG) сьогодні становить 0.00107056 USD з ринковою капіталізацією $ 385.89K USD. Ціна UTG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Utgard:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 962.25 USD
- зміна ціни Utgard протягом дня — -1.59%
- циркуляційна пропозиція – 360.00M USD
Отримуйте оновлення цін UTG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни UTG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Utgard до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Utgard до USD становила $ -0.0002478465.
За останні 60 днів зміна ціни Utgard до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Utgard до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.59%
|30 днів
|$ -0.0002478465
|-23.15%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Utgard: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-1.59%
-2.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Utgard is a player-versus-player mobile game on Solana, where you build your own deck of Viking cards and compete against other players. With a mix of strategy, skill, and training, Utgard offers hours of fun and challenging gameplay. Utgard's primary focus is on crypto enthusiasts, particularly Solana power users. Leveraging the growing community surrounding Solana, including users of the Saga phone, Utgard aims to onboard and engage this audience and the overall crypto's gaming community
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 UTG до AUD
A$0.001712896
|1 UTG до GBP
￡0.0008457424
|1 UTG до EUR
€0.001017032
|1 UTG до USD
$0.00107056
|1 UTG до MYR
RM0.0047854032
|1 UTG до TRY
₺0.0377051232
|1 UTG до JPY
¥0.1689022512
|1 UTG до RUB
₽0.109946512
|1 UTG до INR
₹0.0914900576
|1 UTG до IDR
Rp17.2670943568
|1 UTG до PHP
₱0.061985424
|1 UTG до EGP
￡E.0.0544486816
|1 UTG до BRL
R$0.0066267664
|1 UTG до CAD
C$0.0015416064
|1 UTG до BDT
৳0.1279640368
|1 UTG до NGN
₦1.6572054688
|1 UTG до UAH
₴0.0449206976
|1 UTG до VES
Bs0.05459856
|1 UTG до PKR
Rs0.2980331984
|1 UTG до KZT
₸0.5605023936
|1 UTG до THB
฿0.0365168016
|1 UTG до TWD
NT$0.0351571904
|1 UTG до CHF
Fr0.000963504
|1 UTG до HKD
HK$0.0083075456
|1 UTG до MAD
.د.م0.0108019504