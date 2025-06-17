Сьогоднішня ціна Usual ETH (ETH0)

Поточна ціна Usual ETH (ETH0) сьогодні становить 2 633,92 USD з ринковою капіталізацією $ 28,99M USD. Ціна ETH0 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Usual ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Usual ETH протягом дня — +3,90%

- циркуляційна пропозиція – 10,99K USD

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