Ціна Usual ETH (ETH0)
Поточна ціна Usual ETH (ETH0) сьогодні становить 2 633,92 USD з ринковою капіталізацією $ 28,99M USD. Ціна ETH0 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Usual ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Usual ETH протягом дня — +3,90%
- циркуляційна пропозиція – 10,99K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Usual ETH до USD становила $ +98,81.
За останні 30 днів зміна ціни Usual ETH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Usual ETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Usual ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +98,81
|+3,90%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Usual ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,14%
+3,90%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle.
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