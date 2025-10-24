Інформація щодо ціни USDZ (USDZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,840851 $ 0,840851 $ 0,840851 Мін. за 24 год $ 0,873164 $ 0,873164 $ 0,873164 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,840851$ 0,840851 $ 0,840851 Макс. за 24 год $ 0,873164$ 0,873164 $ 0,873164 Рекордний максимум $ 1,16$ 1,16 $ 1,16 Найнижча ціна $ 0,428493$ 0,428493 $ 0,428493 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) -0,05% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,32% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,32%

Актуальна ціна USDZ (USDZ) становить $0,84325. За останні 24 години USDZ торгувався між мінімумом у $ 0,840851 і максимумом у $ 0,873164, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум USDZ становить $ 1,16, тоді як його історичний мінімум — $ 0,428493.

Що стосується короткострокових результатів, то USDZ змінився на -0,00% за останню годину, -0,05% за 24 години та на -5,32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо USDZ (USDZ)

Ринкова капіталізація $ 252,98K$ 252,98K $ 252,98K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 252,98K$ 252,98K $ 252,98K Циркуляційне постачання 300,00K 300,00K 300,00K Загальна пропозиція 300 000,0 300 000,0 300 000,0

Поточна ринкова капіталізація USDZ — $ 252,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USDZ — 300,00K, зі загальною пропозицією 300000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 252,98K.