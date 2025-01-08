Ціна USDtez (USDTZ)
Поточна ціна USDtez (USDTZ) сьогодні становить 0.983954 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USDTZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USDtez:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 673.98 USD
- зміна ціни USDtez протягом дня — -1.30%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USDtez до USD становила $ -0.0130143051037792.
За останні 30 днів зміна ціни USDtez до USD становила $ +0.0175491147.
За останні 60 днів зміна ціни USDtez до USD становила $ +0.0382617400.
За останні 90 днів зміна ціни USDtez до USD становила $ +0.0015291935560756.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0130143051037792
|-1.30%
|30 днів
|$ +0.0175491147
|+1.78%
|60 днів
|$ +0.0382617400
|+3.89%
|90 днів
|$ +0.0015291935560756
|+0.16%
Останній аналіз цін USDtez: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
-1.30%
+2.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
USDtez (USDtz) is the first USD stablecoin and first FIAT stablecoin on Tezos. Fully-convertible, USDtz is backed 1-1 with FIAT, keeping full and transparent reserves and enabling a secure, scalable, and dApp programmable source of liquidity. Its contract and collateral reserve is audited monthly, with audit/attestation reports published on the USDtz website. USDtez is an open-source project built by multiple firms in the Tezos ecosystem, coordinated by StableTech (Tezos Stable Technologies, Ltd). StableTech is governed by Tezos Stablecoin Foundation — a non-shareholder foundation.
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