Сьогоднішня ціна USDtez (USDTZ)

Поточна ціна USDtez (USDTZ) сьогодні становить 0.983954 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USDTZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності USDtez:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 673.98 USD

- зміна ціни USDtez протягом дня — -1.30%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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