Ціна USDH (USDH)
Поточна ціна USDH (USDH) сьогодні становить 0.998939 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USDH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USDH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 156.03K USD
- зміна ціни USDH протягом дня — -0.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USDH до USD становила $ -0.0006800087910954.
За останні 30 днів зміна ціни USDH до USD становила $ +0.0223299827.
За останні 60 днів зміна ціни USDH до USD становила $ +0.0001470438.
За останні 90 днів зміна ціни USDH до USD становила $ +0.0044533960965204.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0006800087910954
|-0.06%
|30 днів
|$ +0.0223299827
|+2.24%
|60 днів
|$ +0.0001470438
|+0.01%
|90 днів
|$ +0.0044533960965204
|+0.45%
Останній аналіз цін USDH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-0.06%
+0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hubble Protocol's USDH is backed at least 150% by a basket of decentralized crypto assets including SOL, mSOL, BTC, ETH, RAY, SRM, and FTT. Additional tokens will be whitelisted for borrowing in the future after passing a rigorous vetting process. USDH is a Solana-native SPL token that can be used for anything stablecoins are used for in DeFi: pairing for liquidity on AMMs, bonding for tokens, or held as a store of value. Users can deposit USDH in Hubble's Stability Pool to earn a share of liquidations during market downturns. By helping cover bad debt and keeping the system healthy, Stability Pool providers gain access to bluechip tokens at a steep discount through liquidations
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