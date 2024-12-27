Ціна USDFI (USDFI)
Поточна ціна USDFI (USDFI) сьогодні становить 0.852448 USD з ринковою капіталізацією $ 851.15K USD. Ціна USDFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USDFI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.21K USD
- зміна ціни USDFI протягом дня — +0.52%
- циркуляційна пропозиція – 999.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USDFI до USD становила $ +0.00440204.
За останні 30 днів зміна ціни USDFI до USD становила $ -0.0229203660.
За останні 60 днів зміна ціни USDFI до USD становила $ +0.0562013851.
За останні 90 днів зміна ціни USDFI до USD становила $ +0.0884906509462152.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00440204
|+0.52%
|30 днів
|$ -0.0229203660
|-2.68%
|60 днів
|$ +0.0562013851
|+6.59%
|90 днів
|$ +0.0884906509462152
|+11.58%
Останній аналіз цін USDFI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
+0.52%
+5.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
USDFI introduces a novel stablecoin design: The token premiers a true non- custodial decentralised stablecoin architecture. It offers real censorship resistance and full, uncompromised on-chain transparency with proof of reserves and a buyer-of-last-resort protocol.
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