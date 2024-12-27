Сьогоднішня ціна USDFI (USDFI)

Поточна ціна USDFI (USDFI) сьогодні становить 0.852448 USD з ринковою капіталізацією $ 851.15K USD. Ціна USDFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності USDFI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.21K USD

- зміна ціни USDFI протягом дня — +0.52%

- циркуляційна пропозиція – 999.00K USD

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