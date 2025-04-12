Сьогоднішня ціна USDFC (USDFC)

Поточна ціна USDFC (USDFC) сьогодні становить 1.031 USD з ринковою капіталізацією $ 179.38K USD. Ціна USDFC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності USDFC:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни USDFC протягом дня — +0.67%

- циркуляційна пропозиція – 174.07K USD

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