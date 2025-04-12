Ціна USDFC (USDFC)
Поточна ціна USDFC (USDFC) сьогодні становить 1.031 USD з ринковою капіталізацією $ 179.38K USD. Ціна USDFC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USDFC:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни USDFC протягом дня — +0.67%
- циркуляційна пропозиція – 174.07K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USDFC до USD становила $ +0.00690083.
За останні 30 днів зміна ціни USDFC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни USDFC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни USDFC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00690083
|+0.67%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін USDFC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
+0.67%
+3.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
USDFC is a Filecoin-backed stablecoin developed by Secured Finance on the Filecoin Virtual Machine (FVM). Pegged 1:1 to the USD, it’s over-collateralized by FIL, aiming to bring stable, on-chain liquidity to the Filecoin ecosystem. Launched in March 2025, USDFC enables fixed-rate lending, cross-chain swaps via integrations with Axelar and Squid, and boosts DeFi adoption by enhancing liquidity and accessibility on FVM. Secured Finance revolutionizes DeFi 2.0 with transparent, low-cost financial solutions.
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