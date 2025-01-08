Ціна USDEBT (USDEBT)
Поточна ціна USDEBT (USDEBT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USDEBT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USDEBT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 213.14 USD
- зміна ціни USDEBT протягом дня — -8.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USDEBT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни USDEBT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни USDEBT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни USDEBT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.17%
|30 днів
|$ 0
|-27.40%
|60 днів
|$ 0
|+40.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін USDEBT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-8.17%
-12.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
USDEBT stands as a distinctive meme token, intricately tied to a tangible, escalating global economic concern: the US National Debt. As the debt counter continues to climb relentlessly, the narrative fueling this unique meme token gains even more potency. Some experts go so far as to argue that the increasing national debt is the very bullish case for the broader world of cryptocurrency! USDEBT transcends the typical token. As a holder, you become a member of a community advocating for financial responsibility, and the transformative power of crypto. It's your chance to contribute to the evolution of our fiscal culture, embedding values of sustainability, accountability, and foresight.
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