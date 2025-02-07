Сьогоднішня ціна USAID (USAID)

Поточна ціна USAID (USAID) сьогодні становить 0.00240586 USD з ринковою капіталізацією $ 2.41M USD. Ціна USAID до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності USAID:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.58M USD

- зміна ціни USAID протягом дня — -10.92%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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