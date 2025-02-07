Ціна USAID (USAID)
Поточна ціна USAID (USAID) сьогодні становить 0.00240586 USD з ринковою капіталізацією $ 2.41M USD. Ціна USAID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USAID:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.58M USD
- зміна ціни USAID протягом дня — -10.92%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USAID до USD становила $ -0.000295179816921892.
За останні 30 днів зміна ціни USAID до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни USAID до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни USAID до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000295179816921892
|-10.92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін USAID: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+30.35%
-10.92%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
USAID is frauding American Citizens we want to be heard Elon Musk D.O.G.E and president Trump have to take back control. We need this token for the US. All illegal actions have to be seen. We are here for the people of the US and around the world. Afford in community will be rewarded we are the OG Token for this mess. We stay strong against corruption around the globe. Help us to gain attention. Make American great again and rise the crypto market for a bright future
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