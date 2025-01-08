Ціна UREEQA (URQA)
Поточна ціна UREEQA (URQA) сьогодні становить 0.00259374 USD з ринковою капіталізацією $ 105.10K USD. Ціна URQA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UREEQA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.43K USD
- зміна ціни UREEQA протягом дня — +4.59%
- циркуляційна пропозиція – 40.65M USD
Отримуйте оновлення цін URQA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни URQA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UREEQA до USD становила $ +0.00011384.
За останні 30 днів зміна ціни UREEQA до USD становила $ -0.0004351450.
За останні 60 днів зміна ціни UREEQA до USD становила $ +0.0010068836.
За останні 90 днів зміна ціни UREEQA до USD становила $ +0.0010697149779055877.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00011384
|+4.59%
|30 днів
|$ -0.0004351450
|-16.77%
|60 днів
|$ +0.0010068836
|+38.82%
|90 днів
|$ +0.0010697149779055877
|+70.19%
Останній аналіз цін UREEQA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
+4.59%
+5.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Protecting your work, your rights, your revenue.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 URQA до AUD
A$0.004149984
|1 URQA до GBP
￡0.002074992
|1 URQA до EUR
€0.0024899904
|1 URQA до USD
$0.00259374
|1 URQA до MYR
RM0.0116458926
|1 URQA до TRY
₺0.0916627716
|1 URQA до JPY
¥0.4097331078
|1 URQA до RUB
₽0.278178615
|1 URQA до INR
₹0.222542892
|1 URQA до IDR
Rp41.8345102722
|1 URQA до PHP
₱0.1513187916
|1 URQA до EGP
￡E.0.131372931
|1 URQA до BRL
R$0.015821814
|1 URQA до CAD
C$0.0037090482
|1 URQA до BDT
৳0.315917532
|1 URQA до NGN
₦4.0088586066
|1 URQA до UAH
₴0.1103376996
|1 URQA до VES
Bs0.13746822
|1 URQA до PKR
Rs0.7269215724
|1 URQA до KZT
₸1.3789099962
|1 URQA до THB
฿0.0896396544
|1 URQA до TWD
NT$0.085074672
|1 URQA до CHF
Fr0.002334366
|1 URQA до HKD
HK$0.0201533598
|1 URQA до MAD
.د.م0.0260930244