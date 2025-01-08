Сьогоднішня ціна UREEQA (URQA)

Поточна ціна UREEQA (URQA) сьогодні становить 0.00259374 USD з ринковою капіталізацією $ 105.10K USD. Ціна URQA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UREEQA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.43K USD

- зміна ціни UREEQA протягом дня — +4.59%

- циркуляційна пропозиція – 40.65M USD

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