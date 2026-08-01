Сьогоднішня ціна UpOnly

Поточна ціна UpOnly (UPO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UPO до USD становить $ 0 за UPO.

UpOnly наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 698, з циркуляційною пропозицією у 160,00M UPO. Протягом останніх 24 годин UPO торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,38, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UPO змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,69.

Ринкова інформація щодо UpOnly (UPO)

Ринкова капіталізація $ 27,70K$ 27,70K $ 27,70K Обсяг (за 24 год) $ 2,69$ 2,69 $ 2,69 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,70K$ 27,70K $ 27,70K Циркуляційне постачання 160,00M 160,00M 160,00M Загальна пропозиція 160 000 000,0 160 000 000,0 160 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація UpOnly — $ 27,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,69. Циркуляційна пропозиція UPO — 160,00M, зі загальною пропозицією 160000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,70K.