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Ціна Universal ETH (UNIETH)

USD

Графік ціни Universal ETH (UNIETH) в реальному часі

$3,608.5
$3,608.5$3,608.5
+0.50%(1D)

Сьогоднішня ціна Universal ETH (UNIETH)

Поточна ціна Universal ETH (UNIETH) сьогодні становить 3,608.5 USD з ринковою капіталізацією $ 99.07M USD. Ціна UNIETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Universal ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.33M USD
- зміна ціни Universal ETH протягом дня — +0.50%
- циркуляційна пропозиція – 27.45K USD

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Цінові показники Universal ETH (UNIETH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Universal ETH до USD становила $ +17.97.
За останні 30 днів зміна ціни Universal ETH до USD становила $ -144.1862779000.
За останні 60 днів зміна ціни Universal ETH до USD становила $ +1,236.9670971000.
За останні 90 днів зміна ціни Universal ETH до USD становила $ +748.0617419864057.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +17.97+0.50%
30 днів$ -144.1862779000-3.99%
60 днів$ +1,236.9670971000+34.28%
90 днів$ +748.0617419864057+26.15%

Аналіз цін Universal ETH (UNIETH)

Останній аналіз цін Universal ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 3,558.49
$ 3,558.49$ 3,558.49

$ 3,690.02
$ 3,690.02$ 3,690.02

$ 4,682.56
$ 4,682.56$ 4,682.56

-1.19%

+0.50%

+1.50%

Ринкова інформація Universal ETH (UNIETH)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 99.07M
$ 99.07M$ 99.07M

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

27.45K
27.45K 27.45K

Що таке Universal ETH ( UNIETH)

Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH. uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes. Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution.

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Ресурс Universal ETH (UNIETH)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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