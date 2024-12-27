Сьогоднішня ціна Universal ETH (UNIETH)

Поточна ціна Universal ETH (UNIETH) сьогодні становить 3,608.5 USD з ринковою капіталізацією $ 99.07M USD. Ціна UNIETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Universal ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.33M USD

- зміна ціни Universal ETH протягом дня — +0.50%

- циркуляційна пропозиція – 27.45K USD

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