Ціна Universal ETH (UNIETH)
Поточна ціна Universal ETH (UNIETH) сьогодні становить 3,608.5 USD з ринковою капіталізацією $ 99.07M USD. Ціна UNIETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Universal ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.33M USD
- зміна ціни Universal ETH протягом дня — +0.50%
- циркуляційна пропозиція – 27.45K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Universal ETH до USD становила $ +17.97.
За останні 30 днів зміна ціни Universal ETH до USD становила $ -144.1862779000.
За останні 60 днів зміна ціни Universal ETH до USD становила $ +1,236.9670971000.
За останні 90 днів зміна ціни Universal ETH до USD становила $ +748.0617419864057.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +17.97
|+0.50%
|30 днів
|$ -144.1862779000
|-3.99%
|60 днів
|$ +1,236.9670971000
|+34.28%
|90 днів
|$ +748.0617419864057
|+26.15%
Останній аналіз цін Universal ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.19%
+0.50%
+1.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH. uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes. Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution.
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