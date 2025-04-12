Ціна Unit Bitcoin (UBTC)
Поточна ціна Unit Bitcoin (UBTC) сьогодні становить 83,507 USD з ринковою капіталізацією $ 4.45M USD. Ціна UBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Unit Bitcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Unit Bitcoin протягом дня — +3.29%
- циркуляційна пропозиція – 53.29 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Unit Bitcoin до USD становила $ +2,661.23.
За останні 30 днів зміна ціни Unit Bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Unit Bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Unit Bitcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2,661.23
|+3.29%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Unit Bitcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
+3.29%
-0.99%
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