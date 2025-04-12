Сьогоднішня ціна Unit Bitcoin (UBTC)

Поточна ціна Unit Bitcoin (UBTC) сьогодні становить 83,507 USD з ринковою капіталізацією $ 4.45M USD. Ціна UBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Unit Bitcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Unit Bitcoin протягом дня — +3.29%

- циркуляційна пропозиція – 53.29 USD

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