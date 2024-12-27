Ціна Twin Protocol (TWIN)
Поточна ціна Twin Protocol (TWIN) сьогодні становить 0.03948583 USD з ринковою капіталізацією $ 9.47M USD. Ціна TWIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Twin Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.08K USD
- зміна ціни Twin Protocol протягом дня — -9.68%
- циркуляційна пропозиція – 239.15M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Twin Protocol до USD становила $ -0.00423625128012329.
За останні 30 днів зміна ціни Twin Protocol до USD становила $ -0.0157039173.
За останні 60 днів зміна ціни Twin Protocol до USD становила $ -0.0111267910.
За останні 90 днів зміна ціни Twin Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00423625128012329
|-9.68%
|30 днів
|$ -0.0157039173
|-39.77%
|60 днів
|$ -0.0111267910
|-28.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Twin Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.46%
-9.68%
-7.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Create, train and monetize your digital Twin Create Register your Twin ID, create your avatar and establish your profile. It's as easy as that... and best of all it's free to do. Train Begin training your AI Twin by answering questions, uploading data, audio files, podcasts, PDFs,...etc. Earn Earn TWIN tokens/points each time your Twin is accessed in the marketplace - enabling you to generate passive income.
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