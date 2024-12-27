Сьогоднішня ціна Twin Protocol (TWIN)

Поточна ціна Twin Protocol (TWIN) сьогодні становить 0.03948583 USD з ринковою капіталізацією $ 9.47M USD. Ціна TWIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Twin Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.08K USD

- зміна ціни Twin Protocol протягом дня — -9.68%

- циркуляційна пропозиція – 239.15M USD

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