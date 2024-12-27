Сьогоднішня ціна Tulip Protocol (TULIP)

Поточна ціна Tulip Protocol (TULIP) сьогодні становить 0.239266 USD з ринковою капіталізацією $ 374.20K USD. Ціна TULIP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tulip Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.31K USD

- зміна ціни Tulip Protocol протягом дня — -5.40%

- циркуляційна пропозиція – 1.56M USD

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