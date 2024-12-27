Ціна Tulip Protocol (TULIP)
Поточна ціна Tulip Protocol (TULIP) сьогодні становить 0.239266 USD з ринковою капіталізацією $ 374.20K USD. Ціна TULIP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tulip Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.31K USD
- зміна ціни Tulip Protocol протягом дня — -5.40%
- циркуляційна пропозиція – 1.56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tulip Protocol до USD становила $ -0.013683513000286.
За останні 30 днів зміна ціни Tulip Protocol до USD становила $ -0.0640960834.
За останні 60 днів зміна ціни Tulip Protocol до USD становила $ -0.0117357819.
За останні 90 днів зміна ціни Tulip Protocol до USD становила $ -0.1102358612993892.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.013683513000286
|-5.40%
|30 днів
|$ -0.0640960834
|-26.78%
|60 днів
|$ -0.0117357819
|-4.90%
|90 днів
|$ -0.1102358612993892
|-31.54%
Останній аналіз цін Tulip Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.43%
-5.40%
-9.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tulip Protocol is the first yield aggregator on Solana, averaging around 80mm-100mm TVL. Our first product is autocompounding vaults utilizing Raydium's farms.
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