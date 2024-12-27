Ціна Trog (TROG)
Поточна ціна Trog (TROG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.32M USD. Ціна TROG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Trog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.12K USD
- зміна ціни Trog протягом дня — +9.47%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Trog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Trog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Trog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Trog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9.47%
|30 днів
|$ 0
|+127.21%
|60 днів
|$ 0
|+321.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Trog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-7.28%
+9.47%
+6.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Trog the Trump Frog
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