Ціна Treble (TREB)
Поточна ціна Treble (TREB) сьогодні становить 0.576788 USD з ринковою капіталізацією $ 2.18M USD. Ціна TREB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Treble:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.27K USD
- зміна ціни Treble протягом дня — +0.70%
- циркуляційна пропозиція – 3.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Treble до USD становила $ +0.00400601.
За останні 30 днів зміна ціни Treble до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Treble до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Treble до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00400601
|+0.70%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Treble: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
+0.70%
-14.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes: • Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards. Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem.
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