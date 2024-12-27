Ціна Tokenlon (LON)
Поточна ціна Tokenlon (LON) сьогодні становить 0.774647 USD з ринковою капіталізацією $ 90.57M USD. Ціна LON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tokenlon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 107.44K USD
- зміна ціни Tokenlon протягом дня — -0.45%
- циркуляційна пропозиція – 116.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tokenlon до USD становила $ -0.0035404441711583.
За останні 30 днів зміна ціни Tokenlon до USD становила $ -0.0952832077.
За останні 60 днів зміна ціни Tokenlon до USD становила $ -0.1285513527.
За останні 90 днів зміна ціни Tokenlon до USD становила $ -0.1260911596927067.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0035404441711583
|-0.45%
|30 днів
|$ -0.0952832077
|-12.30%
|60 днів
|$ -0.1285513527
|-16.59%
|90 днів
|$ -0.1260911596927067
|-13.99%
Останній аналіз цін Tokenlon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
-0.45%
+0.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LON is a utility token issued by the Tokenlon DEX, used to align all ecosystem stakeholders and incentivize participation and expansion of the ecosystem.
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