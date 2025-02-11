Ціна ToDing Protocol (TODING)
Поточна ціна ToDing Protocol (TODING) сьогодні становить 0.00138612 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TODING до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ToDing Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.43 USD
- зміна ціни ToDing Protocol протягом дня — +2.86%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін TODING до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TODING.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ToDing Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ToDing Protocol до USD становила $ -0.0001541858.
За останні 60 днів зміна ціни ToDing Protocol до USD становила $ -0.0002775602.
За останні 90 днів зміна ціни ToDing Protocol до USD становила $ -0.0000570225049719981.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.86%
|30 днів
|$ -0.0001541858
|-11.12%
|60 днів
|$ -0.0002775602
|-20.02%
|90 днів
|$ -0.0000570225049719981
|-3.95%
Останній аналіз цін ToDing Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.86%
+4.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The original dual liquidity pool token ToDing, launched on the 18th of July 2024, was the first token to have a dual liquidity pool. A 1.7% tax will be implemented on each transaction, and it will be channelled to a secondary liquidity pool which we named it the “Support Pool”. The Support Pool will continuously grow without experiencing any decrease. Since there are 2 liquidity pools, investors have the option to liquidate from either through PancakeSwap or the Support Pool. Investors have arbitrage opportunities and can choose to withdraw from whichever that benefits them more.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TODING до AUD
A$0.0022039308
|1 TODING до GBP
￡0.001108896
|1 TODING до EUR
€0.0013306752
|1 TODING до USD
$0.00138612
|1 TODING до MYR
RM0.0061820952
|1 TODING до TRY
₺0.049969626
|1 TODING до JPY
¥0.2111337984
|1 TODING до RUB
₽0.1331922708
|1 TODING до INR
₹0.1202181876
|1 TODING до IDR
Rp22.7232750528
|1 TODING до PHP
₱0.0806167392
|1 TODING до EGP
￡E.0.069929754
|1 TODING до BRL
R$0.008039496
|1 TODING до CAD
C$0.0019821516
|1 TODING до BDT
৳0.1683581352
|1 TODING до NGN
₦2.07814041
|1 TODING до UAH
₴0.0577873428
|1 TODING до VES
Bs0.0831672
|1 TODING до PKR
Rs0.3867413412
|1 TODING до KZT
₸0.7014737484
|1 TODING до THB
฿0.0472805532
|1 TODING до TWD
NT$0.0455063196
|1 TODING до CHF
Fr0.0012613692
|1 TODING до HKD
HK$0.0107978748
|1 TODING до MAD
.د.م0.0139027836