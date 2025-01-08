Сьогоднішня ціна toby (TOBY)

Поточна ціна toby (TOBY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.41K USD. Ціна TOBY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності toby:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 267.47 USD

- зміна ціни toby протягом дня — -13.14%

- циркуляційна пропозиція – 999.70M USD

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