Ціна Threshold USD (THUSD)
Поточна ціна Threshold USD (THUSD) сьогодні становить 0.98566 USD з ринковою капіталізацією $ 2.56M USD. Ціна THUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Threshold USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.36K USD
- зміна ціни Threshold USD протягом дня — -0.10%
- циркуляційна пропозиція – 2.59M USD
Отримуйте оновлення цін THUSD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни THUSD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Threshold USD до USD становила $ -0.0010427008907896.
За останні 30 днів зміна ціни Threshold USD до USD становила $ -0.0159476831.
За останні 60 днів зміна ціни Threshold USD до USD становила $ -0.0094305977.
За останні 90 днів зміна ціни Threshold USD до USD становила $ -0.0075168677277809.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0010427008907896
|-0.10%
|30 днів
|$ -0.0159476831
|-1.61%
|60 днів
|$ -0.0094305977
|-0.95%
|90 днів
|$ -0.0075168677277809
|-0.75%
Останній аналіз цін Threshold USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
-0.10%
+0.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
An over-collateralized USD stablecoin, backed by tBTC.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 THUSD до AUD
A$1.577056
|1 THUSD до GBP
￡0.7786714
|1 THUSD до EUR
€0.936377
|1 THUSD до USD
$0.98566
|1 THUSD до MYR
RM4.4059002
|1 THUSD до TRY
₺34.7149452
|1 THUSD до JPY
¥155.487865
|1 THUSD до RUB
₽101.2174254
|1 THUSD до INR
₹84.2443602
|1 THUSD до IDR
Rp15,897.7397098
|1 THUSD до PHP
₱57.1485668
|1 THUSD до EGP
￡E.50.1306676
|1 THUSD до BRL
R$6.1012354
|1 THUSD до CAD
C$1.4193504
|1 THUSD до BDT
৳117.8159398
|1 THUSD до NGN
₦1,525.7819668
|1 THUSD до UAH
₴41.3582936
|1 THUSD до VES
Bs50.26866
|1 THUSD до PKR
Rs274.3978874
|1 THUSD до KZT
₸516.0521496
|1 THUSD до THB
฿33.5814362
|1 THUSD до TWD
NT$32.3592178
|1 THUSD до CHF
Fr0.887094
|1 THUSD до HKD
HK$7.6487216
|1 THUSD до MAD
.د.م9.9453094