Сьогоднішня ціна Threshold USD (THUSD)

Поточна ціна Threshold USD (THUSD) сьогодні становить 0.98566 USD з ринковою капіталізацією $ 2.56M USD. Ціна THUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Threshold USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.36K USD

- зміна ціни Threshold USD протягом дня — -0.10%

- циркуляційна пропозиція – 2.59M USD

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