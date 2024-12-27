Сьогоднішня ціна Thought (THT)

Поточна ціна Thought (THT) сьогодні становить 0.01543296 USD з ринковою капіталізацією $ 7.54M USD. Ціна THT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Thought:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.77K USD

- зміна ціни Thought протягом дня — -2.41%

- циркуляційна пропозиція – 488.84M USD

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