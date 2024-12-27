Ціна Thought (THT)
Поточна ціна Thought (THT) сьогодні становить 0.01543296 USD з ринковою капіталізацією $ 7.54M USD. Ціна THT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Thought:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.77K USD
- зміна ціни Thought протягом дня — -2.41%
- циркуляційна пропозиція – 488.84M USD
Отримуйте оновлення цін THT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни THT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Thought до USD становила $ -0.00038264348431346.
За останні 30 днів зміна ціни Thought до USD становила $ +0.0033109023.
За останні 60 днів зміна ціни Thought до USD становила $ +0.0056805778.
За останні 90 днів зміна ціни Thought до USD становила $ -0.001973604942354628.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00038264348431346
|-2.41%
|30 днів
|$ +0.0033109023
|+21.45%
|60 днів
|$ +0.0056805778
|+36.81%
|90 днів
|$ -0.001973604942354628
|-11.33%
Останній аналіз цін Thought: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
-2.41%
-6.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Thought is changing the way the world creates, processes, regurgitates, interprets and even discards information through a combination of data analytics and artificial intelligence. The system has been developed to work with the Nuance application as well as hybrid data systems. The platform has also been programmed to fuse in and work and interact with the Thought Fabric system.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 THT до AUD
A$0.024692736
|1 THT до GBP
￡0.0121920384
|1 THT до EUR
€0.014661312
|1 THT до USD
$0.01543296
|1 THT до MYR
RM0.0689853312
|1 THT до TRY
₺0.5435488512
|1 THT до JPY
¥2.43454944
|1 THT до RUB
₽1.5848106624
|1 THT до INR
₹1.3190550912
|1 THT до IDR
Rp248.9186748288
|1 THT до PHP
₱0.8948030208
|1 THT до EGP
￡E.0.7849203456
|1 THT до BRL
R$0.0955300224
|1 THT до CAD
C$0.0222234624
|1 THT до BDT
৳1.8447017088
|1 THT до NGN
₦23.8899134208
|1 THT до UAH
₴0.6475670016
|1 THT до VES
Bs0.78708096
|1 THT до PKR
Rs4.2963817344
|1 THT до KZT
₸8.0800805376
|1 THT до THB
฿0.5258009472
|1 THT до TWD
NT$0.5066640768
|1 THT до CHF
Fr0.013889664
|1 THT до HKD
HK$0.1197597696
|1 THT до MAD
.د.م0.1557185664