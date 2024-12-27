Сьогоднішня ціна THAT (THAT)

Поточна ціна THAT (THAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 284.32K USD. Ціна THAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності THAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.61K USD

- зміна ціни THAT протягом дня — -0.12%

- циркуляційна пропозиція – 291.02M USD

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