Ціна THAT (THAT)
Поточна ціна THAT (THAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 284.32K USD. Ціна THAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності THAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.61K USD
- зміна ціни THAT протягом дня — -0.12%
- циркуляційна пропозиція – 291.02M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни THAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни THAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни THAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни THAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.12%
|30 днів
|$ 0
|-3.94%
|60 днів
|$ 0
|+10.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін THAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.33%
-0.12%
-2.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
THAT is the native currency of the THAT blockchain, designed to be a merchant-friendly, natively spendable cryptocurrency. It aims to reduce the barriers associated with spending cryptocurrencies in the real world, making crypto as easy to use as traditional fiat currency. Unlike many other digital currencies, THAT focuses on facilitating real-world utility, enabling fast, low-cost, borderless transactions, with a specific emphasis on merchant recognition and ease of use. Additionally, THAT supports decentralized applications (dApps) and smart contracts, allowing for diverse use cases beyond simple payments.
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